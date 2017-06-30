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30.06.2017 17:04 В Тульской области участились случаи мошенничества
"Вести-Тула"



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В последнее время участились преступления через электронные устройства в отношении стариков. В этом году их количество по сравнению с аналогичным периодом 2016-го увеличилось на 16%. На сегодняшний день зафиксировано более 240 подобных преступлений.


Самым распространённым видом стало мошенничество с использованием банковских карт. В частности, на телефоны присылают сообщения о пополнении баланса, которого фактически не было, и просят вернуть деньги. Многие не глядя, перечисляют свои кровные мошенникам. «Лучше всего в таких случаях обращаться непосредственно в офис банка. – Говорит начальник полиции УМВД России по городе Туле Олег Скубаренко. – Если прийти в офис возможности нет, то следует позвонить по номеру, указанному на оборотной стороне банковской карты».


Также не стоит верить и объявлениям о слишком щедрой распродаже и перечислять задаток, не встретившись с продавцом лично. Звонки и СМС о том, что родственник попал в ДТП или какую-либо другую неприятность, необходимо проверять прежде, чем перечислять деньги неизвестным лицам. И, безусловно, не верить информации об обмене старых денег на новые, а также не доверять потомственным «знахаркам» и «гадалкам», пытающимся снять «порчу» прямо на улице.
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