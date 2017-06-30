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30.06.2017 16:33 Еще пять новых экобоксов установили в Туле "Вести-Тула"





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По словам специалистов, ящик для опасных отходов наполнен специальным веществом, которое не позволит испарятся вредным веществам. Отметим, что Тула стала одним из первых городов, который примкнул к этому проекту, единственному в России, предоставляющему полноценный цикл безопасного сбора, временного хранения и последующей утилизаций опасных бытовых и промышленных отходов 1-4 класса опасности.





В Туле сегодня установили еще пять новых экобоксов. Эти специальные контейнеры предназначены для сбора и временного хранения энергосберегающих ламп, батареек и ртутных термометров. Их установили по следующим адресам: М. Горького, 25, 31, Пузакова, 28, Галкина, 36/37, Осиновая Гора, 2.По словам специалистов, ящик для опасных отходов наполнен специальным веществом, которое не позволит испарятся вредным веществам. Отметим, что Тула стала одним из первых городов, который примкнул к этому проекту, единственному в России, предоставляющему полноценный цикл безопасного сбора, временного хранения и последующей утилизаций опасных бытовых и промышленных отходов 1-4 класса опасности.

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