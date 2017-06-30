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30.06.2017 16:15 На трассе «Дон» водитель иномарки насмерть сбил пешехода
"Вести-Тула"



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Накануне под колёсами авто погиб пешеход. Это случилось поздно вечером на 273 километре автодороги «Дон». Водителя автомобиля «Мазда» сбил мужчину 1982 года рождения, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода, без светоотражающих элементов. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте.

Также накануне в Новомосковске на улице Мира молодой человек 1995 года рождения, управляя незарегистрированным мотоциклом «Ирбис», сбил четырехлетнюю девочку, которая двигалась перпендикулярно проезжей части. В результате, ребёнок получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

И ещё один несовершеннолетний ребёнок, также в Новомосковске, около 10 часов вечера на улице Технической, выезжая на перекрёсток на велосипеде, не пропустил автобус и врезался в него. В результате ДТП четырнадцатилетний мальчик пострадал и был доставлен в медицинское учреждение.













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