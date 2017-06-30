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30.06.2017 15:31 «Тулгорэлектросети»: «конца света» не будет Полина Ермолаева





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Только за прошлый год количество аварийных отключений при прохождении осенне-зимнего периода снизилось на 45 процентов! За этими внушительными показателями стоит труд людей. Коллектив в 400 человек обслуживает 400 тысяч горожан, осуществляя качественное, надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей.



«Электроэнергия – это такая материя без которой ничего вокруг на сегодняшний день существовать не может, - говорит главный инженер АО «ТГЭС» Сергей Ельтищев. - Газоснабжение или какие-нибудь иные современные блага без электроэнергии существовать не могут, а вот без них прожить возможно. Для надежного и качественного электроснабжения у нас своевременно проводятся капитальные ремонты».



Сегодня предприятие активно модернизируется: производится техническое перевооружение и реконструкция, ведется строительство новых энергетических объектов. «Наши цели амбициозны, - говорят сотрудники. - Создать систему надежности и комфорта на благо жителей Тулы!»



Для человека далекого от электрики – это всего лишь набор непонятных слов, а для специалистов высокого профиля - стандартный ежедневный инструктаж перед началом проведения работ на объекте, ведь деятельность сотрудников «Горэлектросетей» далеко не ограничивается устранением аварий, а, напротив, стремится к предотвращению каких-либо неприятностей.Только за прошлый год количество аварийных отключений при прохождении осенне-зимнего периода снизилось на 45 процентов! За этими внушительными показателями стоит труд людей. Коллектив в 400 человек обслуживает 400 тысяч горожан, осуществляя качественное, надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей.«Электроэнергия – это такая материя без которой ничего вокруг на сегодняшний день существовать не может, - говорит главный инженер АО «ТГЭС» Сергей Ельтищев. - Газоснабжение или какие-нибудь иные современные блага без электроэнергии существовать не могут, а вот без них прожить возможно. Для надежного и качественного электроснабжения у нас своевременно проводятся капитальные ремонты».Сегодня предприятие активно модернизируется: производится техническое перевооружение и реконструкция, ведется строительство новых энергетических объектов. «Наши цели амбициозны, - говорят сотрудники. - Создать систему надежности и комфорта на благо жителей Тулы!»





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