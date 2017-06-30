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30.06.2017 12:12 В Новомосковске появится второй в регионе «Кванториум» Вести-Тула





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Глава администрации Новомосковска Вадим Жерздев рассказал, что это будет «большое двухэтажное здание, сейчас ведутся проектные работы. Современнейший детский технопарк будет по различным направлениям, включая точные науки (химия, физика, астрономия), современную робототехнику, традиционные судомоделирование, авиастроение. Возвращаются времена станции юных техников, но в XXI веке».



Как известно, на недавнем Международном экономическом форуме в Петербурге Тульская область подписала крупное инвестиционное соглашение с «Еврохимом». Эта компания давний партнёр Тульской области, а для Новомосковска и вовсе предприятие градообразующее, со всеми вытекающими последствиями.



Как сообщил министр экономического развития Тульской области Григорий Лаврухин, «компания «Еврохим» традиционно является стратегическим партнером региона, одним из крупнейших налогоплательщиков. Компания позиционирует себя стратегическим инвестором Тульской области».



Компания «Еврохим» в ближайшие годы будет вкладывать значительные суммы в развитие Новомосковска. Причём деньги пойдут на различные сферы, начиная с ЖКХ и заканчивая социальными объектами. Так, например, изменит свой облик стадион, а так же центральная площадь. В Новомосковске благодаря государственно-частному партнёрству появится второй в регионе детский «Кванториум».Глава администрации Новомосковска Вадим Жерздев рассказал, что это будет «большое двухэтажное здание, сейчас ведутся проектные работы. Современнейший детский технопарк будет по различным направлениям, включая точные науки (химия, физика, астрономия), современную робототехнику, традиционные судомоделирование, авиастроение. Возвращаются времена станции юных техников, но в XXI веке».Как известно, на недавнем Международном экономическом форуме в Петербурге Тульская область подписала крупное инвестиционное соглашение с «Еврохимом». Эта компания давний партнёр Тульской области, а для Новомосковска и вовсе предприятие градообразующее, со всеми вытекающими последствиями.Как сообщил министр экономического развития Тульской области Григорий Лаврухин, «компания «Еврохим» традиционно является стратегическим партнером региона, одним из крупнейших налогоплательщиков. Компания позиционирует себя стратегическим инвестором Тульской области».





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