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НОВОСТИ | Общество



30.06.2017 11:35 Строительство Центра художественной гимнастики в Туле сильно затянулось
Вести-Тула

Строительство Центра художественной гимнастики в Туле сильно затянулось

| фото |
Темпы строительства Центра художественной гимнастики не выдерживают никакой критики. Глава администрации Тулы Евгений Авилов проинспектировал ход строительства объекта на улице Ствольной Зареченского района. После увиденного на месте строительства спортивного сооружения, которое должно было принять юных гимнасток в начале нового учебного года, Авилов дал поручение применить к подрядчику максимальные санкции, вплоть до расторжения контракта.

«Максимальные санкции, максимальная публичность! Надо собрать общественность, с кем мы начинали строительство, и объяснить им ситуацию. Здесь тянуть нечего, надо объявлять новый контракт и быстрее искать добросовестного подрядчика. Дети ждут, нужно максимально ускоряться», - сказал глава администрации Тулы.

На сегодняшний день срок строительства отстаёт на пять месяцев. С 27 июня у подрядчика, которым является компания «Гарантия», есть десять дней на то, чтобы возобновить стройку и закончить объект. В противном случае будет объявлен новый аукцион.

По словам начальника Управления капитального строительства Тулы Александра Пасюты, «деньги за выполненные работы мы оплачиваем своевременно, но, видимо, для подрядчика есть более важные объекты, куда он эти денежные средства загоняет. Подрядчик ещё работает на объектах, ремонтируемых на средства Фонда капремонта».
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