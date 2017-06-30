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НОВОСТИ | Общество



30.06.2017 11:03 Депутаты Тульской Облдумы намерены закрыть пивнушки в многоэтажных домах
Алина Фурсенко

Депутаты Тульской Облдумы намерены закрыть пивнушки в многоэтажных домах

| фото |
С утра и до поздней ночи без перерыва на обед пиво льется рекой. Когда закон ограничил продажу спиртного в будни с 14 до 22, тульские предприниматели вышли из положения - как грибы после дождя повсюду выросли магазины разливного пива с небольшой барной зоной, которая позволяла им обойти запрет.

За год количество жалоб жителей на такие пивнушки выросло на 10%, да и среди депутатов тема вызвала горячее обсуждение. «Вот вы поживите в многоэтажном доме, где на первом этаже пивнушка, причем самого низкого сорта и качества!», - возмутился заместитель председателя Тульской областной Думы Александр Балберов.

Член Совета Федерации от Тульской области Игорь Панченко предложил «обратить внимание, чем торгуют люди. В Чехии 3-4 сорта пива продаётся, у нас зайдешь в любой пивной «закуток», а там 20 сортов пива. Кто контролирует? Что продают?».

К таким магазинам пока требований немного, да и помещение найти несложно – как правило, это переделанные квартиры. Как сообщил председатель комитета по экономической политике и финансам Тульской областной Думы Александр Рем, «зачастую, когда происходит перевод помещений из жилого фонда в нежилой, это происходит под видом различных благих намерений – открыть магазин детского питания или открыть булочную».

Новый законопроект запретит круглосуточную продажу пива в нежилых помещениях многоэтажек, исключением станут организации, имеющие лицензию на продажу всех видов алкоголя. А вот мелким пивнушкам придется переехать в отдельно стоящие здания или…закрыться, впрочем, ущемления прав малого бизнеса в таком ограничении депутаты не видят.

Председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов говорит, что «когда под микроскопом стали смотреть и в детали вникать, то поняли, что ни в чем не ограничена деятельность ни среднего, ни малого бизнеса, просто новые условия».

Областной комитет по предпринимательству и потребительскому рынку уже готов предоставить бесплатные консультации, помочь с оформлением лицензии и предоставлением микрозайма до 3 миллионов рублей под 7% годовых.

Депутаты уверены, это лишь отсеет недобросовестных предпринимателей - тех, кто доставляет тулякам больше всего неудобств. Те же, кто оказывает услуги качественно, подчинятся новым правилам и выведут свой бизнес на более высокий уровень.














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