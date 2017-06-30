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НОВОСТИ | Общество



30.06.2017 10:29 Тульский лагерь «Орлёнок» будут «оздоравливать»
Алексей Ерёмин

Юные спортсмены предложили губернатору лично проверить их голкипера

| фото |
«Орлята» учатся… рисовать, лепить и делать оригами. Свои творения они показали и главе региона, а после совместного селфи буквально засыпали его подарками, сделанными своими руками.

Загородный лагерь «Орлёнок» в городе оружейников - один из старейших. Свои двери для детворы он впервые распахнул почти 70 лет назад. С тех пор многое изменилось, в том числе и требования к безопасности. Территория огорожена, освещение по всему периметру, с частным охранным предприятием работают уже третий год.

Алексей Дюмин решает проверить, как работает система безопасности лагеря. Экипаж вневедомственной охраны на месте оказывается уже через семь из отведённых им пятнадцати минут.

Гостей лагерь встречает закрытыми воротами - это необходимо, чтобы дети чувствовали себя в безопасности, а родители не беспокоились за них.
На сегодняшний день в оздоровительном учреждении установлен контрольно-пропускной режим, ведётся видеонаблюдение, круглосуточно дежурят охранники. Все спальные корпуса, столовая, клуб снабжены тревожными кнопками, которые выведены на пульт диспетчерской пожарной службы.

Уже в этом году здесь начнётся строительство ещё одного современного корпуса - стоимость проекта более 12 миллионов рублей, в планах и новое футбольное поле.
«Лагерь находится немного в постсоветском пространстве, но есть программа для оздоровления лагерей, которую мы постепенно будем реализовывать. Самое главное, что здесь всё нормально с безопасностью, с питанием», - сказал Алексей Дюмин.

Юные спортсмены предложили губернатору лично проверить их голкипера, а заодно оценить качество газона. За летний период «Орлёнок» примет четыре смены по 21 день. Отдохнуть в лагере смогут почти 600 детей. В следующем году с новым корпусом и новым футбольным полем лагерь примет ещё больше ребят.
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