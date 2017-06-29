НОВОСТИ | Общество







29.06.2017 18:23 Александр Карташов приглашает туляков на творческий вечер "Вести-Тула"





| фото |



Первый сборник стихов «Тень ангела» вышел еще в советское время. После этого произведения Карташова издавались не раз. Недавно некоторые были переведены на испанский язык и выпущены отдельным томом. Творческая встреча пройдёт 1-го июля, на одной из лучших площадок города – в колонном зале Дворянского собрания. Начало в 17 часов. Вход свободный.

Вечер, наполненный лирикой, скоро состоится в Туле. Свои стихи прочитает известный поэт Александр Карташов. Поэтическое слово- это лишь часть его творчества. Он занимается живописью, дизайном и сценографией.Первый сборник стихов «Тень ангела» вышел еще в советское время. После этого произведения Карташова издавались не раз. Недавно некоторые были переведены на испанский язык и выпущены отдельным томом. Творческая встреча пройдёт 1-го июля, на одной из лучших площадок города – в колонном зале Дворянского собрания. Начало в 17 часов. Вход свободный.













Читать @gtrktula

















