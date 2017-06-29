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29.06.2017 15:55 В Плавском районе тракторист не пропустил мотоциклиста
Вести-Тула

В Плавском районе тракторист не пропустил мотоциклиста

| фото |
Днём 28 июня 2017 года на 246-м километре автодороги «Крым» в Плавском районе 53-летний мужчина, управляя трактором «Беларусь», при повороте налево совершил столкновение со встречным мотоциклом «Хонда». В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла - 27-летний молодой человек. С различными травмами он был госпитализирован.

В Туле поздно вечером на улице Октябрьской мужчина 1986 года рождения за рулём «Лады» сбил собаку, после чего автомобиль врезался в столб. В результате пострадали водитель данного автомобиля и его пассажир 1987 года рождения. Им понадобилась медпомощь, сообщили в Госавтогинспекции.











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