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29.06.2017 15:46 Следователи выясняют обстоятельства гибели пожилого туляка Татьяна Смирнова





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Как рассказала исполняющей обязанности старшего помощника руководителя СУ СК России по Тульской области Светлана Фомина, «…по предварительной информации мужчина проживал в данной квартире один. Он употреблял спиртные напитки. Причиной возгорания могло послужить неосторожное обращение с огнем при курении. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего».



Житель дома, где произошел пожар, Анатолий Демиденко утверждает, что в день трагедии потерпевший не курил. «В нашем доме электропроводка такая, что не выдерживает сильной нагрузки. Из-за этого раньше уже были возгорания», - говорит Анатолий Демиденко.



Дом постройки начала 20 века признан аварийным. Расселить людей должны были к 1 июля этого года. Но на днях новоселье отложили - до 2022 года по причине недостатка средств на переселение. Жить здесь просто опасно. Да и управляющая компания появляется редко. Пожар произошел несколько дней назад. Мусор из муниципальной квартиры убирать пришлось родственникам и соседям. И до сих пор последствия пожара красуются перед домом. Зато люди живут в центре областной столицы, практически под боком у Тульского кремля.





В округе - запах гари и дыма. А сам полуразрушенный дом производит впечатление нежилого. Но это только на первый взгляд. Люди здесь живут - около 20 семей. И случившуюся с их соседом трагедию переживают очень остро. А версия следствия и жильцов расходятся.Как рассказала исполняющей обязанности старшего помощника руководителя СУ СК России по Тульской области Светлана Фомина, «…по предварительной информации мужчина проживал в данной квартире один. Он употреблял спиртные напитки. Причиной возгорания могло послужить неосторожное обращение с огнем при курении. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего».Житель дома, где произошел пожар, Анатолий Демиденко утверждает, что в день трагедии потерпевший не курил. «В нашем доме электропроводка такая, что не выдерживает сильной нагрузки. Из-за этого раньше уже были возгорания», - говорит Анатолий Демиденко.Дом постройки начала 20 века признан аварийным. Расселить людей должны были к 1 июля этого года. Но на днях новоселье отложили - до 2022 года по причине недостатка средств на переселение. Жить здесь просто опасно. Да и управляющая компания появляется редко. Пожар произошел несколько дней назад. Мусор из муниципальной квартиры убирать пришлось родственникам и соседям. И до сих пор последствия пожара красуются перед домом. Зато люди живут в центре областной столицы, практически под боком у Тульского кремля.









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