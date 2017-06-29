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29.06.2017 13:53 В Новомосковске отремонтируют 24 дороги Вести-Тула





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Как сообщила председатель комитета дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации Новомосковска Наталья Мишина, «делаем 19 дорог на территории города, пять дорог в Сокольниках. В работе – шесть дорог, три из них готовы, в том числе улица Куйбышева, дорога на Грицовский».



В Новомосковске началась реализация федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Несмотря на то, что программа федеральная, её финансирование ложится, в том числе, и на плечи администрации города химиков: половина средств госбюджета, другая - из копилки муниципалитета. Цена вопроса – 70 миллионов рублей. Такие вложения позволят отремонтировать сразу 24 улицы города.Как сообщила председатель комитета дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации Новомосковска Наталья Мишина, «делаем 19 дорог на территории города, пять дорог в Сокольниках. В работе – шесть дорог, три из них готовы, в том числе улица Куйбышева, дорога на Грицовский».







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