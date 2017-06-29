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29.06.2017 12:38 Алексей Дюмин призвал всех объединиться в борьбе с медленной смертью Вести-Тула





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По словам губернатора, «проблему надо решать комплексно. Первое ключевое направление – пресечение незаконного оборота наркотиков. Второе – организация профилактической работы и формирование у молодёжи ориентации на здоровый образ жизни. Третье – выявление на ранних стадиях лиц, употребляющих наркотические вещества. И четвёртое – лечение и реабилитация больных наркоманией».



Здоровый образ жизни активно пропагандируется, но за последние несколько лет число наркозависимых россиян не снижается. Более того, всё больше под эту зависимость попадают несовершеннолетние. Накануне глава региона Алексей Дюмин провёл очередное заседание антинаркотической комиссии, на котором призвал всех её участников объединиться и приложить все усилия в борьбе с медленной смертью.По словам губернатора, «проблему надо решать комплексно. Первое ключевое направление – пресечение незаконного оборота наркотиков. Второе – организация профилактической работы и формирование у молодёжи ориентации на здоровый образ жизни. Третье – выявление на ранних стадиях лиц, употребляющих наркотические вещества. И четвёртое – лечение и реабилитация больных наркоманией».







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