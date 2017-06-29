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29.06.2017 11:16 Артисты цирка устроили в Туле уличное представление Татьяна Голубова





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«Такое мы решили сделать впервые и, надеюсь, что будем делать на протяжении многих лет. Хотим участвовать в городских и областных мероприятиях, чтобы цирк жил с городом, регионом», - рассказал директор Тульского государственного цирка Николай Наумов.



В этот вечер вместо купола было вечернее небо, вместо привычного манежа и зрительного зала - площадь перед цирком, куда приглашали абсолютно всех желающих. Несмотря на то, что самый молодёжный праздник выпал на будний день, вокруг артистов было самое настоящее столпотворение, ведь помимо популярных певцов, акробатов и клоунов гостей праздника обещали удивить настоящими, опасными, но завораживающими танцами с огнём.



«Вся программа – подарок нашего шоу и Тульского цирка городу. Мы стараемся делать подобные эксперименты и, как показывает практика, все воспринимают их с воодушевлением и потом приходят в цирк на наше основное шоу», - говорит Андрей Дементьев-Корнилов, руководитель шоу «Инди-Ра».



Одно из лучших фаер-шоу России даже у взрослого человека вызывает волнительную дрожь, а дети и вовсе не отрывают глаз. Время представления выбрано не случайно, ведь оценить всю яркость и неповторимость выступления можно лишь после захода солнца, когда огненные факелы и хулахупы даже издалека не оставят равнодушным ни одного туляка.



Артисты цирка вышли на улицу, чтобы подарить праздник тулякам в честь Всероссийского дня молодёжи. Завораживающие трюки, розыгрыши призов, танцы с огнём и фейерверки, незабываемые впечатления тулякам в этот день дарили не только наши артисты, но и уже полюбившиеся гости оружейной столицы - цирковое шоу «Инди-ра».«Такое мы решили сделать впервые и, надеюсь, что будем делать на протяжении многих лет. Хотим участвовать в городских и областных мероприятиях, чтобы цирк жил с городом, регионом», - рассказал директор Тульского государственного цирка Николай Наумов.В этот вечер вместо купола было вечернее небо, вместо привычного манежа и зрительного зала - площадь перед цирком, куда приглашали абсолютно всех желающих. Несмотря на то, что самый молодёжный праздник выпал на будний день, вокруг артистов было самое настоящее столпотворение, ведь помимо популярных певцов, акробатов и клоунов гостей праздника обещали удивить настоящими, опасными, но завораживающими танцами с огнём.«Вся программа – подарок нашего шоу и Тульского цирка городу. Мы стараемся делать подобные эксперименты и, как показывает практика, все воспринимают их с воодушевлением и потом приходят в цирк на наше основное шоу», - говорит Андрей Дементьев-Корнилов, руководитель шоу «Инди-Ра».Одно из лучших фаер-шоу России даже у взрослого человека вызывает волнительную дрожь, а дети и вовсе не отрывают глаз. Время представления выбрано не случайно, ведь оценить всю яркость и неповторимость выступления можно лишь после захода солнца, когда огненные факелы и хулахупы даже издалека не оставят равнодушным ни одного туляка.





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