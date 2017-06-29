Платная парковка:
Ушли в минус
Отцы и дети:
Отравление метанолом
Неизбежное:
Капремонт дорожает
Победа в Сочи:
Хорёк всё знал


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



29.06.2017 11:16 Артисты цирка устроили в Туле уличное представление
Татьяна Голубова

Артисты цирка устроили в Туле уличное представление

| фото |
Артисты цирка вышли на улицу, чтобы подарить праздник тулякам в честь Всероссийского дня молодёжи. Завораживающие трюки, розыгрыши призов, танцы с огнём и фейерверки, незабываемые впечатления тулякам в этот день дарили не только наши артисты, но и уже полюбившиеся гости оружейной столицы - цирковое шоу «Инди-ра».

«Такое мы решили сделать впервые и, надеюсь, что будем делать на протяжении многих лет. Хотим участвовать в городских и областных мероприятиях, чтобы цирк жил с городом, регионом», - рассказал директор Тульского государственного цирка Николай Наумов.

В этот вечер вместо купола было вечернее небо, вместо привычного манежа и зрительного зала - площадь перед цирком, куда приглашали абсолютно всех желающих. Несмотря на то, что самый молодёжный праздник выпал на будний день, вокруг артистов было самое настоящее столпотворение, ведь помимо популярных певцов, акробатов и клоунов гостей праздника обещали удивить настоящими, опасными, но завораживающими танцами с огнём.

«Вся программа – подарок нашего шоу и Тульского цирка городу. Мы стараемся делать подобные эксперименты и, как показывает практика, все воспринимают их с воодушевлением и потом приходят в цирк на наше основное шоу», - говорит Андрей Дементьев-Корнилов, руководитель шоу «Инди-Ра».

Одно из лучших фаер-шоу России даже у взрослого человека вызывает волнительную дрожь, а дети и вовсе не отрывают глаз. Время представления выбрано не случайно, ведь оценить всю яркость и неповторимость выступления можно лишь после захода солнца, когда огненные факелы и хулахупы даже издалека не оставят равнодушным ни одного туляка.













АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Соседи
Я - мама!
Время ответа
Профессия - оружейник
Будьте здоровы!
Программа Галины Цой
Святыни земли Тульской
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.