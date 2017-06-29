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НОВОСТИ | Общество



29.06.2017 10:45 Тульские министры отчитались перед депутатами Облдумы по многим сферам жизни региона
Виктория Живейнова

Тульские министры отчитались перед депутатами Облдумы по многим сферам жизни региона

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Бюджет Тульской области на протяжении уже нескольких лет сохраняет социальную направленность. Не стал исключением и 2016 год. Это значит, что увеличились расходы на здравоохранение и образование. Экономический рост составил более 4,5%. Вообще же, как было отмечено на публичных слушаниях, экономическая и социальная политика, проводимая в 2016 году, позволила сохранить в регионе и продолжить положительную динамику уже в этом году.

Представители министерств отчитались практически по всем сферам жизни региона, а вопросы у депутатов Тульской областной Думы и представителей общественности были самые разнообразные. Председатель комитета по экономической политике и финансам Тульской областной Думы Александр Рем говорит, что «вопросы начали перемещаться из плоскости «сделайте нам дороги» в плоскость внимания к уже проведенным работам и качеству исполнения гарантийных обязательств. Это хорошо, это говорит о том, что есть положительная динамика. Интересовала не только дорожная сфера. Вопросы были связаны с инвестициями, с развитием экономической зоны «Узловая».

В строительство особой экономической зоны «Узловая» до 2018 года планируется вложить 3,5 миллиарда рублей. В этом году идут работы над созданием инфраструктуры. Другой вопрос касался очень острой для региона проблемы, которая решается уже несколько лет, - переселение из ветхого и аварийного жилья. Заместитель председателя Тульской областной Думы Юлия Марьясова поинтересовалась планами по переселению из ветхого и аварийного жилья на последующие годы.

Министр строительства и ЖКХ Тульской области Элеонора Шевченко ответила: «Мы ждем федерального тренда и уверены, что эта программа будет продолжена. Мы разрабатываем механизмы, это будет прямая покупка или продолжение строительства. Также мы имеем, в результате послания губернатора, поручение о разработке механизма, который мы представим в третьем квартале».

Также министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Элеонора Шевченко подчеркнула, что на региональном уровне будут рассматриваться разные варианты переселения людей из ветхого и аварийного жилья. Но это уже планы на следующие годы.













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