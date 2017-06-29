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29.06.2017 09:58 Шаурменами из Барсуков заинтересовались следователи Вести-Тула





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Как сообщила и. о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Тульской области Светлана Фомина, «установлено, что 21 и 22 июня жителями посёлка Барсуки были приобретены продукты питания, в результате чего шесть человек получили острую кишечную инфекцию. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».



По нормам СанПиН готовить шаурму можно в местах, где есть бесперебойное горячее и холодное водоснабжение, канализация и холодильное оборудование, также необходимо проведение ежедневной санитарной обработки помещения. По словам санитарных врачей, соблюдаются правила крайне редко, что и приводит к плачевным последствиям.



По словам начальника отдела надзора за питанием населения Управления Роспотребнадзора по Тульской области Натальи Новичковой, «в первую очередь нужно обратить внимание на рабочее место, соблюдение санитарных правил продавцом, наличие медицинской книжки, условий для приготовления продукции».



Шестеро туляков в течение суток получили острую кишечную инфекцию в результате отравления. Как уже выяснили следователи, все эти люди купили фаст-фуд в одной организации общественного питания в посёлке Барсуки. Как убедилась наша съёмочная группа, сегодня ларьки на одном из пяточков посёлка закрыты, торговля в них не ведётся. В свою очередь сотрудники регионального управления Следственного комитета выясняют все обстоятельства произошедшего.Как сообщила и. о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Тульской области Светлана Фомина, «установлено, что 21 и 22 июня жителями посёлка Барсуки были приобретены продукты питания, в результате чего шесть человек получили острую кишечную инфекцию. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».По нормам СанПиН готовить шаурму можно в местах, где есть бесперебойное горячее и холодное водоснабжение, канализация и холодильное оборудование, также необходимо проведение ежедневной санитарной обработки помещения. По словам санитарных врачей, соблюдаются правила крайне редко, что и приводит к плачевным последствиям.По словам начальника отдела надзора за питанием населения Управления Роспотребнадзора по Тульской области Натальи Новичковой, «в первую очередь нужно обратить внимание на рабочее место, соблюдение санитарных правил продавцом, наличие медицинской книжки, условий для приготовления продукции».





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