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НОВОСТИ | Общество



28.06.2017 20:38 В Круглянском жители добиваются справедливости
Анастасия Октябрьская, Светлана Ковалькова



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Девяностые годы прошлого века запомнились жителям посёлка Круглянский началом бед. Дом, который был построен в 1954 году как временное жильё для пуска шахты, начал рушиться.

На протяжении нескольких лет жители дома №5 на улице Строительной в посёлке Круглянский добиваются переселения из аварийного барака. От обращений в местные органы до судебных разбирательств. Но результатов нет.

“Есть справка, выданная в 2013 году, о том, что этот дом признан ветхим и не пригодным для постоянного проживания еще в 2001 году”, - говорит депутат муниципального образования Бородинское Леонид Соловьёв.

В местной администрации существование этого документа отрицают. По словам заведующей сектором ЖКХ муниципального образования Бородинское Надежды Ерохиной, “…архив находится в администрации муниципального образования Киреевский район, но такого заключения нет. Есть заключение от 2012 года, признающее дом не пригодным для проживания, а программа предусматривает переселение в том случае, если дом признается аварийным. В 2015 году мы признали дом аварийным, и теперь его снос до 1 января 2020 года”.

Получается, что трактовки в законе выше человеческих жизней. Но жители надеяться обратить на себя внимание до того момента, когда сгнившим стенам и крыше вздумается обрушиться на головы пенсионеров.
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