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НОВОСТИ | Общество



28.06.2017 20:06 В ближайшее время на Тульском патронном заводе ожидается возобновление производства
"Вести-Тула"



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На тульском патронном заводе объявлен простой производства. В вынужденный отпуск, правда, с сохранением двух третей заработка, отправлены 719 человек, из них, 662 человека воспользовались правом уйти на это время в обычный ежегодный отпуск с сохранением средней зарплаты. Руководство завода утверждает, что из положения пытаются выходить. Есть и те, кому подыскали другую занятость внутри предприятия.

Как рассказал генеральный директор ОАО “Тульский патронный завод” Александр Митрофанов, “…людей, которые вышли в простой, не так много. Он продлится максимум месяц. Будет происходить определенная ротация. В этом году произошел определенный спад на рынках, связанных с патронной отраслью. Это явление очень недолгое. Есть надежда, что восстановление спроса будет уже в течение июля”.

Такие трудности коснулись производства спортивно-охотничьих патронов. Что же касается гособоронзаказа, то тут объём остался прежним. К слову, инвестиционные вложения в производство в этом году составят чуть более 167 миллионов рублей, уже закуплено оборудование, которое использует в производстве гильз совсем новую технологию.

“Мы сегодня увидели площадки, где будут смонтированы новые технологические линии. Мы убедились, что предприятие сохранило все опытно-конструкторские разработки. По сути, мы увидели новое производство, новую уникальную установку, которая отвечает современным требованиям и позволяет удешевить выпускаемую продукцию”, - говорит министр промышленной политики и топливно-энергетического комплекса Тульской области Дмитрий Ломовцев.















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