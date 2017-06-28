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28.06.2017 19:39 Татьяна Рыбкина рассказала о подготовке к юбилею Тульского кремля "Вести-Тула"





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Часть бюджета потратят на реставрацию исторических объектов, в том числе тех, которые входят в Большую Засечную черту. Исторически её началом и является Кремль. Также намечено привести в порядок несколько домов по улице Металлистов, а именно: здания под номерами 11, 12 и 4. Основными площадками праздника станут художественный музей и драматический театр. В музее пройдёт ряд выставок, а в театре с гастролями выступят ведущие отечественные коллективы.



Как рассказала Татьяна Рыбкина, “Планируется проведение различных фестивалей, посвященных празднованию 500-летия Тульского кремля. Среди них: Всероссийский фестиваль духовых оркестров “Фанфары Тульского кремля”; творческий фестиваль клубов военно-исторической реконструкции; это проведение исторических форумов и т.д.”.

Почти полмиллиарда рублей запланировано на подготовку и проведение мероприятий к 500-летию Тульского кремля в 2020 году. Эту цифру озвучила сегодня журналистам министр культуры региона Татьяна Рыбкина.Часть бюджета потратят на реставрацию исторических объектов, в том числе тех, которые входят в Большую Засечную черту. Исторически её началом и является Кремль. Также намечено привести в порядок несколько домов по улице Металлистов, а именно: здания под номерами 11, 12 и 4. Основными площадками праздника станут художественный музей и драматический театр. В музее пройдёт ряд выставок, а в театре с гастролями выступят ведущие отечественные коллективы.Как рассказала Татьяна Рыбкина, “Планируется проведение различных фестивалей, посвященных празднованию 500-летия Тульского кремля. Среди них: Всероссийский фестиваль духовых оркестров “Фанфары Тульского кремля”; творческий фестиваль клубов военно-исторической реконструкции; это проведение исторических форумов и т.д.”.









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