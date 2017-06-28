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НОВОСТИ | Общество



28.06.2017 16:26 Алексей Дюмин поручил вернуть футбольное поле детям
"Вести-Тула"



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Заросшее травой, неухоженное и вроде бы всеми забытое футбольное поле в селе Архангельском оказалось в центре внимания туляков. Единственное в селе место, где можно было пробежаться, поиграть в волейбол и футбол долго оставалось почти что бесхозным. Траву на нём косили сами жители. Однако, на днях оказалось, даже на это они больше не имеют право. Теперь это частная территория.

«Был куплен участок незнакомым нам человеком. Он пришел, когда мы играли в футбол, и стал нас прогонять. После этого мы решили записать видеообращение», - рассказывает местный житель Алексей Шерстюк.

Вопрос тут же был поднят на оперативном совещании правительства. Оказалось, что владелец земли получил её вроде бы законным путём. Однако, почему чиновники, занимающиеся имущественными отношениями, легко и без вопросов отдали половину поля в частную собственность, оказалось непонятно.

Алексей Дюмин дал поручение профильным чиновникам вернуть стадион детям, решить все юридические вопросы и найти деньги на то, чтобы привести поле в порядок. По словам председателя комитета Тульской области по спорту Дмитрия Яковлева, «…все будет покрашено, территория убрана, установлены новые ворота, скошена трава. Уже в конце следующей неделе на стадионе может быть сыгран первый матч».
















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