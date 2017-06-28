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НОВОСТИ | Общество



28.06.2017 16:21 Рыночные овощи и фрукты должны исследовать в лабораториях
Вести-Тула

Рыночные овощи и фрукты должны исследовать в лабораториях

| фото |
На рынках и тульских развалах - изобилие овощей и фруктов. Причём прилавки заполнены товаром разного происхождения. Здесь наряду с импортными помидорами соседствуют отечественные огурцы. Не говоря уже о черешни и клубнике. Однако покупатель, ориентируясь в этом многообразии, всегда выбирает соотношение цена-качество, при этом забывая о безопасности сельхозпродукции.

Между тем, как советуют специалисты, нужно всегда пользоваться правилом – доверяй, но проверяй. И в этом случае не будет лишним поинтересоваться у продавца, есть ли санитарные документы на товар или сертификат соответствия.

Как рассказала начальник отела по надзору за питанием населения Управления Роспотребнадзора по Тульской области Наталья Новичкова, «на рынках есть ветеринарно-санитарные лаборатории, в которых исследуют продукцию, в том числе выращиваемую на дачах – зеленый лук, петрушку, укроп. Исследования проводятся на нитраты, пестициды, радиологические показатели, после чего выдается справка о соответствии требованиям технического регламента».
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