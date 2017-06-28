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НОВОСТИ | Общество



28.06.2017 16:11 Для тульских медалистов устроили бал



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По красной ковровой дорожке проходят выпускники образовательных учреждений областного центра. Для вчерашних школьников, у которых впереди тревожное поступление в вузы, наступила короткая передышка, когда можно расслабиться и почувствовать себя взрослыми. Тех, кто хорошо учился в школе – медалистов, - чествуют в Доме дворянского собрания. 370 юношей и девушек из 53-х образовательных учреждений Тулы получили медаль «За особые успехи в учении».

«Вы – медалисты! Это звание, которое вы заслужили своим талантом, своими способностями и своим трудом. Я сам был медалистом и хорошо понимаю, что для того, чтобы это звание заслужить, приходится многим жертвовать. Например, свободным временем», - сказал, обращаясь к выпускникам, глава города Тулы Юрий Цкипури.

Сегодня ребята и девчонки прощаются со школьными годами, которые подарили им немало воспоминаний... Первая учительница, верные друзья, миллионы открытий... «Мы всегда будем помнить наших добрых учителей. Они дали нам отличные знания, которые помогут нам в жизни», - говорят выпускницы Марина Елисеева и Ирина Устинова.

Каждый приглашенный на праздник смог вписать свое имя в «Книгу Тульской мудрости» и оставить пожелания. Нет сомнений, что сегодняшним выпускникам-медалистам есть чем поделиться. Они – гордость Тулы. Соответствующие дипломы тому подтверждение. Для выпускников в этот день подготовили различные интерактивные площадки и конечно танцы... Вальс, мазурка и полонез. Какой же бал без классики.
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