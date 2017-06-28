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28.06.2017 15:44 В Туле водитель иномарки сбил одиннадцатилетнюю девочку
"Вести-Тула"



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Накануне в Туле на улице Галкина возле дома № 23 двадцатилетний молодой человек за рулём «Ситроена» сбил одиннадцатилетнюю девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате, она получила телесные повреждения и обратилась за помощью в медицинское учреждение.

В Алексине в два часа ночи, мужчина в состоянии алкогольного опьянения, управляя «VОLКSWАGЕN GОLF», предположительно не справился с управлением. Машину выбросило в кювет, затем автомобиль врезался в столб. В этой аварии пострадал пассажир данного автомобиля, который с телесными повреждениями был доставлен в больницу.

Под Алексином в деревне Бухторма произошло столкновение трех автомобилей: «ИЖ-ОДА», «Уаз-Патриот» и «Паз». Для ликвидации последствий происшествия от МЧС привлекалось шесть человек личного состава и две единицы техники. Имеются пострадавшие.
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