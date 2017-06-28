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28.06.2017 15:17 Губернатор пообещал подарить Головеньковскому дому-интернату современную спортплощадку Вести-Тула





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После чего подарок всему дому-интернату сделал Алексей Дюмин - вскоре на территории появится долгожданная современная спортивная площадка. «Мы дадим внебюджетные средства на оборудование площадки, чтобы был и детский городок, и площадка для игр в футбол, волейбол, баскетбол, заниматься лёгкой атлетикой», - пообещал губернатор.



Поздравления с Днём молодежи от главы региона Алексея Дюмина получили воспитанники Головеньковского детского дома-интерната. Губернатор области осмотрел учреждение, ознакомился с его работой, а так же пообщался с персоналом и воспитанниками. Девочки угостили главу региона оладьями собственного приготовления, а мальчики подарили свои поделки.После чего подарок всему дому-интернату сделал Алексей Дюмин - вскоре на территории появится долгожданная современная спортивная площадка. «Мы дадим внебюджетные средства на оборудование площадки, чтобы был и детский городок, и площадка для игр в футбол, волейбол, баскетбол, заниматься лёгкой атлетикой», - пообещал губернатор.







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