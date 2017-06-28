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НОВОСТИ | Общество



28.06.2017 13:16 Художник и поэт Александр Карташов приглашает туляков на творческий вечер
Елена Панова

Художник и поэт Александр Карташов приглашает туляков на творческий вечер

| фото |
В мастерской Александра Карташова как в музее. Старинные вещи, семейные реликвии. Под самым потолком – весы, подарок из Болгарии. Письменному столу больше ста лет. Карташов любит создавать натюрморты, и часто использует эти предметы для натуры. Почти у каждого из них – своя история. Вот старое бабушкино зеркало. Таких сейчас не делают. А когда-то в раннем детстве оно потрясло будущего поэта и художника до глубины души.

Кажется, творчество в его жизни было всегда. Поэтому он не любит вопросов о первых картинах или стихах. Говорит, в 16 лет поэзия, что называется, накрыла с головой. Строки приходили сами. Хотя вдохновение – вещь непредсказуемая. Иногда пролетают дни или даже месяцы, прежде чем возникнут новые стихи.

Стихотворение «Ничего не бывает потом» – одно из ранних. Оно вошло в первый поэтический сборник Александра Карташова «Тень ангела». Все издания своих произведений он оформлял сам в особом авторском стиле. Почерк Карташова не спутаешь ни с каким другим - он очень символичен. Ведь в жизни ничего не бывает потом, и случайно тоже не бывает. Знаки всегда сопровождают человека, надо лишь уметь понимать их.

В творчестве Карташова соединились живопись, поэзия, музыка. Они существуют неразрывно и продолжают друг друга. В слове есть своя музыкальность и красочная выразительность. Именно поэтому он говорит, что очень внимательно относится к словам. Услышать поэта можно будет на его творческом вечере 1 июля в колонном зале Дворянского собрания. Начало в 17 часов, вход будет свободный.













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