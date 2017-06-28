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НОВОСТИ | Общество



28.06.2017 12:59 В Богородицком районе освящено новое здание пансионата для пожилых
Светлана Ковалькова

В Богородицком районе освящено новое здание пансионата для пожилых

| фото |
Окропление святой водой помещения и молебен на начало доброго дела. Чин освящения пансионата для пожилых «Тульский дедушка» состоялся в Богородицком районе в селе Ивлево.

«На Руси дома престарелых называли богадельнями. Название говорит о том, что это богоугодное дело, так как одиноким, престарелым, немощным предоставляется приют, где они могут получить тепло и домашнюю атмосферу», - считает клирик Свято-Успенского храма города Богородицка Сергий Кукачёв.

Сегодня здесь проживают 12 бабушек и 5 дедушек. Заселение в новый пансионат для пожилых «Тульский дедушка» состоялось два месяца назад сразу после ремонта.

Учредитель пансионата для пожилых людей «Тульский дедушка» Артём Артемьев рассказал, что «наконец-то переехали в большое здание площадью более 5000 квадратных метров, с очень большой столовой, спальные корпуса большие. Рассчитан на 400 бабушек, дедушек. Сделаем газон, беседку человек на 50 с мангалом, чтобы можно было посидеть».

Постояльцы пансионата уже познакомились с местной молодёжью. Ребята и из 24-й богородицкой школы приходят сюда не впервые.

Четыре сиделки 24 часа в сутки приглядывают за обитателями пансионата «Тульский дедушка», обеспечен квалифицированный медицинский уход, два раза в неделю бабушек и дедушек навещает фельдшер.

Кстати, здесь можно и временно пожить, как в санатории. Таких здесь называют отпускниками - когда родные уезжают на отдых, а уход за своими бабушками на это время доверяют «Тульскому дедушке».
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