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28.06.2017 12:02 При приёмке тульских школ основное внимание уделят безопасности и комфорту Виктория Живейнова





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В идеале, красивыми и нарядными детей должны встретить все 806 образовательных учреждений нашего региона. Качество работ оценит приемная комиссия. Подготовка школ к учебному году стала одной из ключевых тем совещания, проводимого губернатором Тульской области с членами правительства региона.



Глава администрации Тулы Евгений Авилов отметил, что учебное заведение не пройдет приемку до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность детей. В первую очередь, это касается обязательно оборудованных пешеходных переходов возле школ. Важность этого вопроса подчеркнул и губернатор Алексей Дюмин: «Искусственные неровности, зебра, знаки должны быть сделаны. Это касается и Большой Тулы, и всех муниципальных образований. Это безопасность наших с вами детей».



На территории региона расположен 1931 пешеходный переход, из них 460 регулируемых, 38 оборудованы светофорами с мигающим сигналом, со временем планируется обеспечить подобными все образовательные учреждения. Хорошо, когда школа оборудована всем необходимым, а еще хорошо, когда она находится рядом. Такое удовольствие для городских детей. А вот в сельской местности на несколько деревень может приходиться всего одно образовательное учреждение. И тогда встает вопрос, как добраться в школу за несколько километров?



Как сообщила министр образования Тульской области Оксана Осташко, «257 школьных маршрутов будет работать, в этом году закупаем ещё 17 автобусов, 13 из которых заменят устаревшие». Губернатор Алексей Дюмин заметил, что «надо промониторить весь транспорт, который задействован в перевозке детей. Выявить те, которые в исправном техническом состоянии, но внешний вид оставляет желать лучшего».



Подвоз будет обеспечен более чем для 6000 детей. Через два месяца у них начнется горячая пора - учеба, нагрузки по всем предметам, у кого-то ЕГЭ. Ни сквозняки, ни холод, ни расстояние не должны помешать школярам грызть гранит науки. Потому горячая пора пока у взрослых.



Безопасность и комфорт детей прежде всего! С этим не поспоришь. Где-то надо отремонтировать кровлю, спортивный зал, фасад, систему отопления. Работа кипит и в Центре образования №8 в Туле. До прихода ребят здесь должны успеть отремонтировать полы, шесть туалетов, заменить оконные блоки. По словам директора Центра образования Татьяны Матвиевской, «последний раз ремонт делался порядка 10-15 лет назад».В идеале, красивыми и нарядными детей должны встретить все 806 образовательных учреждений нашего региона. Качество работ оценит приемная комиссия. Подготовка школ к учебному году стала одной из ключевых тем совещания, проводимого губернатором Тульской области с членами правительства региона.Глава администрации Тулы Евгений Авилов отметил, что учебное заведение не пройдет приемку до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность детей. В первую очередь, это касается обязательно оборудованных пешеходных переходов возле школ. Важность этого вопроса подчеркнул и губернатор Алексей Дюмин: «Искусственные неровности, зебра, знаки должны быть сделаны. Это касается и Большой Тулы, и всех муниципальных образований. Это безопасность наших с вами детей».На территории региона расположен 1931 пешеходный переход, из них 460 регулируемых, 38 оборудованы светофорами с мигающим сигналом, со временем планируется обеспечить подобными все образовательные учреждения. Хорошо, когда школа оборудована всем необходимым, а еще хорошо, когда она находится рядом. Такое удовольствие для городских детей. А вот в сельской местности на несколько деревень может приходиться всего одно образовательное учреждение. И тогда встает вопрос, как добраться в школу за несколько километров?Как сообщила министр образования Тульской области Оксана Осташко, «257 школьных маршрутов будет работать, в этом году закупаем ещё 17 автобусов, 13 из которых заменят устаревшие». Губернатор Алексей Дюмин заметил, что «надо промониторить весь транспорт, который задействован в перевозке детей. Выявить те, которые в исправном техническом состоянии, но внешний вид оставляет желать лучшего».Подвоз будет обеспечен более чем для 6000 детей. Через два месяца у них начнется горячая пора - учеба, нагрузки по всем предметам, у кого-то ЕГЭ. Ни сквозняки, ни холод, ни расстояние не должны помешать школярам грызть гранит науки. Потому горячая пора пока у взрослых.





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