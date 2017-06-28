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НОВОСТИ | Общество



28.06.2017 16:22 Детсад в «Петровском квартале» строят по самым современным технологиям
Светлана Ковалькова

Детсад в «Петровском квартале» строят по самым современным технологиям

| фото |
Уникальный проект, первый в Тульской области, реализовывается в «Петровском квартале». Детский сад на 110 малышей откроется в следующем году. Предусмотрена стеклянная крыша в виде купола и новые технологии автоматического открывания окон для проветривания. По самым современным технологиям строительства возводится весь «Петровский квартал».

Как рассказал технический директор ГК «Стройальянс» Алексей Тарасов, «отопление реализовано через централизованные сети, всего предполагается три котельных, уже построена одна. Реализован проект, согласно которому часть жилого фонда – с поквартирной системой отопления и приготовления горячей воды».

На сегодня в «Петровском квартале» введена в эксплуатацию первая очередь, это более 900 квартир. Основная категория покупателей жилья в этом микрорайоне - это молодые семьи и семьи с детьми. По словам начальника отдела продаж ГК «Стройальянс» и холдинга «Егорьевский» Екатерины Черниковой, «идёт активная продажа с использованием маткапитала, ипотеки без первоначального взноса. Есть специальная программа от банков – субсидированная ипотечная ставка от 7% годовых».

В настоящий момент готовится к сдаче вторая очередь. 530 семей справят новоселье в «Петровском квартале» уже в конце июля. На сегодня продолжается строительство и третьей очереди. Также активно обустраивается территория.
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