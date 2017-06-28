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28.06.2017 11:06 Бывшую главу администрации Заокского района подозревают в превышении полномочий Вести-Тула





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По версии следствия, в 2016 году Рыбакова перечислила из резервного фонда администрации МО «Заокский район» более 1 миллиона рублей на счет подрядной организации. Указанный фонд предназначен для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий, связанных с чрезвычайными ситуациями. Правовые основания для перечисления денег за выполненные работы отсутствовали.



Решение о возбуждении уголовного дела признано законным и обоснованным. Ход расследования взят прокурором области на личный контроль.



Бывшую главу администрации муниципального образования «Заокский район» Елену Рыбакову подозревают в превышении должностных полномочий. Отдел по расследованию особо важных дел регионального управления Следственного комитета России возбудил уголовное дело.По версии следствия, в 2016 году Рыбакова перечислила из резервного фонда администрации МО «Заокский район» более 1 миллиона рублей на счет подрядной организации. Указанный фонд предназначен для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий, связанных с чрезвычайными ситуациями. Правовые основания для перечисления денег за выполненные работы отсутствовали.Решение о возбуждении уголовного дела признано законным и обоснованным. Ход расследования взят прокурором области на личный контроль.

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