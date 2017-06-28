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НОВОСТИ | Общество



28.06.2017 10:34 В Тульской области стартовала акция «Выездная поликлиника»
Алексей Ерёмин

В Тульской области стартовала акция «Выездная поликлиника»

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В городе на Красивой мече желающих пройти обследование у специалистов Сводного отряда Федерального медико-биологического агентства России оказалось куда больше ожидаемого. Собираться здесь люди начали с раннего утра, упускать такую уникальную возможность никто не хотел.

В нашем регионе акция «Выездная поликлиника» проводится партией «Единая Россия» в рамках партийных проектов «Здоровое будущее» и «Здоровье - детям» по поручению главы региона Алексея Дюмина. Заместитель главного врача Сводного отряда Федерального медико-биологического агентства России Михаил Полосин рассказал, что приехали «доктора медицинских наук, кандидаты медицинских наук, все врачи работают в стационарах, многие из них – оперирующие хирурги».

Алексею Попову - 90, но на здоровье, по его словам, жаловаться не привык - пришёл ради профилактики. Получить талон на приём к специалистам в ефремовской больнице, по словам жителей, мягко говоря, сложно, а потому к акции такой интерес, а точнее даже, необходимость в ней. «Четырнадцать врачей высокой квалификации. Их заключение говорит человеку либо что он здоров, либо, что нужно лечиться. Это очень важный комплекс», - говорит председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов.

В этом году «Выездная поликлиника» нацелена на раннее диагностирование раковых заболеваний. В регион прибыла многопрофильная бригада врачей-специалистов. С 27 июня по 19 июля специалисты сводного отряда проведут обследования жителей во всех районах области.

Акция проводится в Тульской области второй год подряд. В августе 2016 года специалисты ФМБА побывали в 18 городах и 15 населённых пунктах региона.

В составе врачебных бригад – различные специалисты: терапевты, кардиологи, онкологи, урологи, хирурги и многие другие. Помимо осмотров врачей-специалистов ФМБА, можно будет пройти ультразвуковые и лабораторные исследования, флюорографию. 28 июня мобильная бригада медиков передислоцируется в Куркинский район.
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