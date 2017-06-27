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27.06.2017 19:04 Посетителей Тульского музея оружия пригласят в кабину вертолёта Вести-Тула





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Все её экспонаты будут рассказывать о подвиге российских солдат, совершенном в 1993 году на границе Таджикистана и Афганистана, когда небольшой погранотряд не допустил террористов вглубь страны. Остальные зоны будут посвящены современному российскому оружию и его создателям, в первую очередь - тульским конструкторам. А кабине вертолёта предстоит перевоплотиться в виртуальный тренажёр.



Директор Тульского государственного музея оружия Надежда Калугина рассказала, что «в кабине вертолёта будет смонтирован виртуальный комплекс. Каждый посетитель сможет сесть за пульт управления, надеть шлем, очки, оказаться в виртуальной реальности – в бою. Будут подготовлены две программы: доставка груза на военную базу и уничтожение центра террористической угрозы».



Тульский музей оружия готовится порадовать посетителей новой постоянной экспозицией. Она разместится на четвёртом этаже. Сегодня прибыл один из её главных экспонатов - кабина военного вертолета Ми-8. Она займет место в интерактивной зоне «Погранзастава».Все её экспонаты будут рассказывать о подвиге российских солдат, совершенном в 1993 году на границе Таджикистана и Афганистана, когда небольшой погранотряд не допустил террористов вглубь страны. Остальные зоны будут посвящены современному российскому оружию и его создателям, в первую очередь - тульским конструкторам. А кабине вертолёта предстоит перевоплотиться в виртуальный тренажёр.Директор Тульского государственного музея оружия Надежда Калугина рассказала, что «в кабине вертолёта будет смонтирован виртуальный комплекс. Каждый посетитель сможет сесть за пульт управления, надеть шлем, очки, оказаться в виртуальной реальности – в бою. Будут подготовлены две программы: доставка груза на военную базу и уничтожение центра террористической угрозы».





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