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НОВОСТИ | Общество



27.06.2017 18:31 День молодёжи туляки шумно отпраздновали в парке «Некрасово»
Алина Фурсенко

Вопросы губернатору были разные. Например, занимался ли Алексей Дюмин музыкой

| фото |
Рёв моторов, крики радости и запах адреналина в воздухе – в парке «Некрасово» - настоящий праздник молодёжи. Команды из школ, вузов, молодёжных организаций соревнуются на трассах картинга, верёвочного парка, стреляют по мишеням и друг по другу пейнтбольными пулями с краской. В пёстрой толпе юных и ярких сегодня – первые лица области и города.

Все мишени поражены, все высоты взяты – дальше можно и поговорить: на уютной площадке с живописным видом на ярких пуфиках расположились самые яркие представители тульской молодёжи. Вопросы губернатору были разные. Например, занимался ли Алексей Дюмин музыкой. Оказалось, что сначала стучал на барабанах, а после на треугольнике в школьном оркестре. Были и серьёзные вопросы: возможно ли участие молодёжи в экспертизе социально-экономических проектов Тульского края?

Алексей Дюмин напомнил, что «большое количество людей, в том числе и молодёжь, принимали участие в написании программы социально-экономического развития. Очень много молодых ребят вошли как в общественные советы муниципальных образований, так и в общественные советы Правительства Тульской области».
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