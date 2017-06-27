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27.06.2017 17:46 Сотрудники тульского Минобра ответили на вопросы жителей региона в режиме видеосвязи Вести-Тула





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Гражданам не надо было выезжать за пределы своих населенных пунктов, чтобы пообщаться со специалистами. Видеоприем организовали местные администрации.



В этом году в регионе ЕГЭ сдавали больше 6500 школьников. По словам представителей Министерства образования, нарушений в Тульской области практически не было. Всего семь человек были удалены с экзамена: четверо за шпаргалки, трое - за телефон. Впрочем, у них есть шанс исправиться, сдав ЕГЭ в резервные дни. Также родители высказали предложение не вывозить детей в другие школы сдавать единый госэкзамен.



По словам представителя Минобра, «законодательством установлено, что если сдают менее 15 человек, то пункту не организуются в том месте, где так мало детей. У вас информатику сдавал только один человек, поэтому был организован подвоз детей. Этот вопрос мы будем рассматривать, но законодательно определено именно так».



Зачисление в первый класс, приемная кампания в вузах, материальная поддержка студентов и, конечно, ЕГЭ. Сегодня туляки со всеми интересующими их вопросами обратились к сотрудникам регионального Министерства образования. Тематический прием с должностными лицами состоялся в режиме видеосвязи.Гражданам не надо было выезжать за пределы своих населенных пунктов, чтобы пообщаться со специалистами. Видеоприем организовали местные администрации.В этом году в регионе ЕГЭ сдавали больше 6500 школьников. По словам представителей Министерства образования, нарушений в Тульской области практически не было. Всего семь человек были удалены с экзамена: четверо за шпаргалки, трое - за телефон. Впрочем, у них есть шанс исправиться, сдав ЕГЭ в резервные дни. Также родители высказали предложение не вывозить детей в другие школы сдавать единый госэкзамен.По словам представителя Минобра, «законодательством установлено, что если сдают менее 15 человек, то пункту не организуются в том месте, где так мало детей. У вас информатику сдавал только один человек, поэтому был организован подвоз детей. Этот вопрос мы будем рассматривать, но законодательно определено именно так».







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