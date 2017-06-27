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27.06.2017 17:16 Молочной отрасли Тульской области требуются денежные вливания Вести-Тула





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Как сообщил министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев, «в ряде хозяйств, особенно тех, которые находятся в сложном финансовом состоянии, отмечается сокращение поголовья. Отрасль сложная в целом по всей Российской Федерации. Это относительно неустойчивый рынок сбыта, достаточно низкая рентабельность, длительная окупаемость. Чтобы преодолеть негативные тенденции, требуются дополнительные денежные вливания. Из 46 сельхозорганизаций, которые занимаются производством молока, только десять имеют показатель выше среднеобластного и среднероссийского. В этих десяти хозяйствах содержатся почти 42% общего поголовья молочных коров, они дают 58% молока. Все остальные 36 сегодня работают хуже».



Губернатор Алексей Дюмин заметил, что «надо активизировать работу по привлечению инвесторов» и предложил подключать его для переговоров с крупнейшими банками, которые кредитуют сельское хозяйство.



Уровень производства молока в сравнении с предыдущими годами снизился. Об этом стало известно на заседании правительства Тульской области под руководством губернатора Алексея Дюмина. Так, по итогам пяти месяцев нынешнего года отмечено снижение показателей: 98% по отношению к уровню 2016 года.Как сообщил министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев, «в ряде хозяйств, особенно тех, которые находятся в сложном финансовом состоянии, отмечается сокращение поголовья. Отрасль сложная в целом по всей Российской Федерации. Это относительно неустойчивый рынок сбыта, достаточно низкая рентабельность, длительная окупаемость. Чтобы преодолеть негативные тенденции, требуются дополнительные денежные вливания. Из 46 сельхозорганизаций, которые занимаются производством молока, только десять имеют показатель выше среднеобластного и среднероссийского. В этих десяти хозяйствах содержатся почти 42% общего поголовья молочных коров, они дают 58% молока. Все остальные 36 сегодня работают хуже».Губернатор Алексей Дюмин заметил, что «надо активизировать работу по привлечению инвесторов» и предложил подключать его для переговоров с крупнейшими банками, которые кредитуют сельское хозяйство.







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