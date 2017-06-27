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27.06.2017 13:00 Тулякам придется платить за парковку 40 рублей в час "Вести-Тула"





| фото | Сорок рублей в час – столько теперь обойдётся парковка в центре города. Правда, саму зону платного парковочного пространства существенно сократят. А территориальные зоны, на которые она была поделена, объединят в единую. Будет изменена и нумерация парковочных зон.



Все эти изменения вступят в силу с ближайшего понедельника. А уже с сегодняшнего дня и по 3-ее июля включительно волонтёры на центральных улицах Тулы будут информировать горожан и гостей оружейной столицы о грядущих нововведениях. Время распространения брошюр с 15 до 19 часов.





