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27.06.2017 12:51 На Бежином лугу вновь звучали песни "Вести-Тула"





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Впервые в рамках праздника состоялся литературно-театральный фестиваль с участием самодеятельных коллективов из Тулы, Новомосковска, Арсеньево, Плавска и Черни. Они показали на сцене отрывки из произведений Тургенева.



«Губернатор Тульской области Алексей Дюмин является членом оргкомитета, созданного по указу президента России Владимира Путина, по празднованию в 2018 году 200-летия со дня рождения Тургенева. – Рассказывает министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина. – Поэтому в этом году была проделана большая работа в музее Тургенева. Он уже становится привлекательным для туристов».



Также в рамках подготовки к 200-летию со дня рождения Ивана Тургенева, в селе будет отреставрирован храм Введения Пресвятой Богородицы, который построил ещё прадед знаменитого писателя. Он расположен напротив музея и имеет большую историческую ценность. В том числе потому что внутри разрушенного при немецкой бомбежке храма сохранились росписи, автором которых является знаменитый художник Григорий Мясоедов.



Средства на реставрацию в полном объеме выделяет министерство культуры России. Подрядчик – московская фирма «Стройреставрация» уже приступила к работе. Подготовились основательно. На вооружении старинные снимки храма и большое желание воссоздать всю его былую красоту. Отметим, что это уже третья попытка отреставрировать этот храм.

В селе Тургенево прошёл уже 35-ый, юбилейный праздник «Песни Бежина луга», который по традиции собрал гостей из регионов Центрального федерального округа. В частности Московской и Орловской областей, где также жил и творил знаменитый русский писатель Иван Тургенев.Впервые в рамках праздника состоялся литературно-театральный фестиваль с участием самодеятельных коллективов из Тулы, Новомосковска, Арсеньево, Плавска и Черни. Они показали на сцене отрывки из произведений Тургенева.«Губернатор Тульской области Алексей Дюмин является членом оргкомитета, созданного по указу президента России Владимира Путина, по празднованию в 2018 году 200-летия со дня рождения Тургенева. – Рассказывает министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина. – Поэтому в этом году была проделана большая работа в музее Тургенева. Он уже становится привлекательным для туристов».Также в рамках подготовки к 200-летию со дня рождения Ивана Тургенева, в селе будет отреставрирован храм Введения Пресвятой Богородицы, который построил ещё прадед знаменитого писателя. Он расположен напротив музея и имеет большую историческую ценность. В том числе потому что внутри разрушенного при немецкой бомбежке храма сохранились росписи, автором которых является знаменитый художник Григорий Мясоедов.Средства на реставрацию в полном объеме выделяет министерство культуры России. Подрядчик – московская фирма «Стройреставрация» уже приступила к работе. Подготовились основательно. На вооружении старинные снимки храма и большое желание воссоздать всю его былую красоту. Отметим, что это уже третья попытка отреставрировать этот храм.











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