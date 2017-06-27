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НОВОСТИ | Общество



27.06.2017 12:29 В Туле прошли соревнования по скалолазанию
Виктория Живейнова



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«Лучше гор могут быть только горы». Помните это выражение? А если гор нет здесь и сейчас, то можно попробовать свои силы на скалодроме. В канун дня молодежи он объединил участников семи команд, а организатором энергичных состязаний выступил Молодежный парламент при Тульской областной Думе.

Инструктаж от директора скалодрома «Восход»: надо за максимально короткое время дотянуться до, так называемого, топа - камня в квадрате. А он высоко. И далеко не каждому сделать это под силу. «Достаточно сложно, но каждый, кто в нормальной физической форме, сможет преодолеть эту дистанцию», - говорит участница соревнований Анна Королева.

В одиночку сложнее, а когда такая команда поддержки, то силы на новые подвиги появляются сами. Среди тех, кто пришел поболеть за ребят - депутаты Тульской областной Думы. «Хотелось бы, чтобы в Туле, например, в нашем замечательном Центральном парке, появился нормальный, большой скалодром. – Говорит заместитель председателя Тульской областной Думы Александр Балберов. – Желание заниматься этим видом спорта у ребят есть. А если у них есть такое желание, то им нужно помочь».

Алексей Альховик о том, что такое горы и как они бывают опасны знает не понаслышке. «В их же возрасте я попал в Афганистан. Там у нас была горная подготовка. Мне очень пришлось тяжело, так как мы попали неподготовленными абсолютно, без страховки, без ничего. Когда ребята занимаются, душа радуется», - говорит Алексей Альховик.

На первый взгляд, все просто - есть камни-выступы, хватаясь за них, надо достичь высоты. Но горы, даже такие, созданные руками человека, любят сильнейших. Первое место у Молодежного парламента при Тульской областной Думе, второе - у команды Тульского оружейного завода, бронза - у «Политех-Style». Призы для победителей тоже молодежные. Это пригласительные сертификаты на лазертаг, пейнтбол и фитнес-клуб.
















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