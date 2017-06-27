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27.06.2017 12:10 Тульским предпринимателям помогают не утонуть в потоке информации Елена Панова





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В Центре поддержки предпринимательства тренинги проводят несколько раз в месяц. Темы самые разные. Причем предлагают их сами участники. Бухгалтерский учет и налогообложение меняются буквально каждый день. Перед началом семинара каждый участник получает брошюру с тезисами, ее можно забрать с собой, и потом использовать в работе. А еще диски с примерами из судебной практики.



«Бухгалтеры и предприниматели - люди достаточно занятые. Посещая данные семинары, они получают возможность получить знания, не штудируя законодательство», - говорит ведущий консультант по вопросам налогообложения и бухгалтерского учета Наталья Колеватых.



В этом году на базе центра поддержки начал свою работу отдел центра - инжиниринговых услуг. Не специалисту это понятие мало о чем скажет. На самом деле, все просто. В нем будут помогать компаниям, которые занимаются инновационной и научной деятельностью. Ведь именно это одно из направлений, которое составляет основу экономики.



«К примеру, консультации и определение индекса технологической готовности организации. – Рассказывает директор тульского регионального фонда «Центр поддержки предпринимательства» Ринат Крюков. – Различные аудиты, планы модернизации организации, антикризисный консалтинг и т.д.».



Следующий семинар центра состоится 27 июня и будет посвящен участию малых и средних предприятий в государственных закупках. В нем примут участие представители компаний Ростелеком и Российские железные дороги. Они расскажут о специфике проведения своих торгов, чтобы у как можно большего количества предпринимателей появился шанс выиграть контракт.

Сегодня они не просто главные бухгалтеры и индивидуальные предприниматели, а ученики. Некоторые не пропускают ни одного занятия. И это не удивительно. Лекторы предоставляют свежую информацию в области финансов, налогообложения и бухгалтерского учета. Сегодня тема - документооборот для себя и проверяющих организаций.В Центре поддержки предпринимательства тренинги проводят несколько раз в месяц. Темы самые разные. Причем предлагают их сами участники. Бухгалтерский учет и налогообложение меняются буквально каждый день. Перед началом семинара каждый участник получает брошюру с тезисами, ее можно забрать с собой, и потом использовать в работе. А еще диски с примерами из судебной практики.«Бухгалтеры и предприниматели - люди достаточно занятые. Посещая данные семинары, они получают возможность получить знания, не штудируя законодательство», - говорит ведущий консультант по вопросам налогообложения и бухгалтерского учета Наталья Колеватых.В этом году на базе центра поддержки начал свою работу отдел центра - инжиниринговых услуг. Не специалисту это понятие мало о чем скажет. На самом деле, все просто. В нем будут помогать компаниям, которые занимаются инновационной и научной деятельностью. Ведь именно это одно из направлений, которое составляет основу экономики.«К примеру, консультации и определение индекса технологической готовности организации. – Рассказывает директор тульского регионального фонда «Центр поддержки предпринимательства» Ринат Крюков. – Различные аудиты, планы модернизации организации, антикризисный консалтинг и т.д.».Следующий семинар центра состоится 27 июня и будет посвящен участию малых и средних предприятий в государственных закупках. В нем примут участие представители компаний Ростелеком и Российские железные дороги. Они расскажут о специфике проведения своих торгов, чтобы у как можно большего количества предпринимателей появился шанс выиграть контракт.









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