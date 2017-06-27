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27.06.2017 11:50 В Туле в рамках программы «Городская среда» освоят 400 миллионов рублей Анастасия Октябрьская





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Всего в Туле благоустроят 17 общественных мест. Остальные силы и средства пойдут на 163 дворовые территории. Цифры внушительные, объёмы более чем масштабные. На реализацию программы идут деньги не только из областного и муниципального бюджетов, но и федеральные средства.



По словам главы города Тулы Юрия Цкипури, «….самое главное – это то, что жители очень активно участвуют в этом проекте. Они сами определяют, какой объект нужно приводить в порядок, в какие сроки, каком объёме».



Жители впоследствии будут и контролировать качество выполненных работ. Администрацией определены уполномоченные по программе «Городская среда». Накануне, к примеру, в Пролетарском районе 63 таким «ревизорам» вручили соответствующие удостоверения. «Обязательно будем контролировать ход работ, посильно участвовать в благоустройстве», - говорит житель Тулы Владимир Фуфаев.

Помимо уполномоченных исполнение программы взяли на личный контроль глава региона Алексей Дюмин и президент России Владимир Путин. Ведь Тульская область – один из пилотных регионов, где программу «Городская среда» опробуют в действии.

Набережная реки Упы – один из ключевых объектов. Здесь по программе «Городская среда» займутся асфальтированием, обустроят ограждение, установят трибуны, скамейки, баскетбольные стойки, нанесут разметку. Новый сквер появится возле Тульской областной больницы на Вильямса. Сейчас уже ведутся работы по благоустройству сквера рядом с Советской 110.Всего в Туле благоустроят 17 общественных мест. Остальные силы и средства пойдут на 163 дворовые территории. Цифры внушительные, объёмы более чем масштабные. На реализацию программы идут деньги не только из областного и муниципального бюджетов, но и федеральные средства.По словам главы города Тулы Юрия Цкипури, «….самое главное – это то, что жители очень активно участвуют в этом проекте. Они сами определяют, какой объект нужно приводить в порядок, в какие сроки, каком объёме».Жители впоследствии будут и контролировать качество выполненных работ. Администрацией определены уполномоченные по программе «Городская среда». Накануне, к примеру, в Пролетарском районе 63 таким «ревизорам» вручили соответствующие удостоверения. «Обязательно будем контролировать ход работ, посильно участвовать в благоустройстве», - говорит житель Тулы Владимир Фуфаев.Помимо уполномоченных исполнение программы взяли на личный контроль глава региона Алексей Дюмин и президент России Владимир Путин. Ведь Тульская область – один из пилотных регионов, где программу «Городская среда» опробуют в действии.









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