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НОВОСТИ | Общество



27.06.2017 11:11 Жителям цыганского поселения на Косой Горе станет сложнее незаконно подключиться к газовой трубе
Алина Фурсенко



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Сотрудники ОМОНа при полной экипировке - помня плехановскую историю, газовиков, видимо решили подстраховать. Три бригады ремонтно строительной службы, еще две - эксплуатационной и строительная техника отправляется в косогорский табор. Здесь пока обнаружено семь незаконных врезок. С улицы Малиновая Засека голубое топливо уходит прямо на территорию Яснополянского лесничества - где по закону и вовсе не должно быть никаких домов.

Этот узкий проход, как бутылочное горлышко, а прямо за ним - порядка 50 незаконных построек, не нанесенных ни на одну градостроительную карту. Судя по всему, тут есть все коммуникации, газ и электроснабжение. Газа вот скоро не будет. Только почему-то местные жители, цыгане об этом негодовать сегодня не собираются, держатся на большом расстоянии - недалеко от своих домов.

Решение о сносе 57 незаконных построек уже вынес суд, еще 5 исков на рассмотрении. Но пока к сносу самостроя еще не приступили, а вот газовики уже ставят первые заглушки. Находить врезки, кстати, довольно сложно, не все цыганские дома пользуются газом самовольно, да и на нескольких улицах ромалы и русские живут бок о бок.

«Мы видим, что есть дом, который отапливается. У нас по документам в нем нет газификации, появляется подозрение, что тут незаконная врезка. Прибор трассоискатель обнаруживает местоположение подземных газопроводов. Подключаем генератор на газопровод и приемник указывает местоположение», - рассказывает мастер по эксплуатации и ремонта подземных газопроводов АО «Газпром газораспределение – Тула» Дмитрий Елисеев.

Сравнивая показания прибора со схемой, которая значится в документах, специалисты и выясняют, где газопровод совершил «самовольный поворот». Врезки тут обнаруживают далеко не в первый раз, и газовики признаются, в желании не платить за газ некоторые местные жители неутомимы. Приходится работать по кругу: отключать, находить новую неподалеку и снова отключать. Теперь решили действовать иначе.

Как рассказал заместитель главного инженера АО «Газпром газораспределение – Тула» Павел Денисов, «….вынос газопровода в надземную часть позволит осуществлять контроль и затруднит возможность незаконной врезки».

Так что сегодня началась и продлится три дня работа по выводу газопровода низкого давления протяженностью 75 метров на поверхность. Местные жители работе не мешают - сегодня ни камней, ни даже проклятий.

Примерно этого, наверное, от местных жителей ждет Координационный штаб и соседи по поселку - ну а пока голубое топливо будет поступать только в дома тех, кто подобные обещания уже выполнил.


















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