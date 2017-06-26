НОВОСТИ | Общество







26.06.2017 16:50 В Туле появилась новая спортивная площадка "Вести-Тула"





| фото |



Стоимость такой площадки около четырёх миллионов рублей. Специалисты говорят, что это оптимальное соотношение цена-качество. Комфортное покрытие мастерфайбер дает возможность снизить риск получения серьезных травм во время тренировок. Высокие заборы не дадут улететь мячу. Всё продумано до мелочей. «Площадка соответствует всем современным требованиям. Это очень хороший подарок для жителей этого микрорайона», - говорит руководитель городского центра тестирования ГТО Олег Жилкин».



В тульской школе №60 появилась современная площадка, на которой могут заниматься футболисты и баскетболисты. Это одно из двадцати подобных спортивных сооружений региона, построенных в 2016 году в рамках государственной программы «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики Тульской области».Стоимость такой площадки около четырёх миллионов рублей. Специалисты говорят, что это оптимальное соотношение цена-качество. Комфортное покрытие мастерфайбер дает возможность снизить риск получения серьезных травм во время тренировок. Высокие заборы не дадут улететь мячу. Всё продумано до мелочей. «Площадка соответствует всем современным требованиям. Это очень хороший подарок для жителей этого микрорайона», - говорит руководитель городского центра тестирования ГТО Олег Жилкин».











Читать @gtrktula

















