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НОВОСТИ | Общество



26.06.2017 16:39 В музее-заповеднике Поленова стартовал международный фестиваль искусств
"Вести-Тула"



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В это воскресенье на территории музея-заповедника Поленова стартовал второй по счету летний международный фестиваль искусств «В поисках земли обетованной». На этот раз он посвящен важнейшему для творчества художника путешествию по Святой Земле.Шесть воскресений подряд в Поленово будут проходить лекции и концерты, творческие вечера с участием израильских писателей, музыкантов, художников и фотографов.

В первый день работы фестиваля состоялись концерт израильской певицы Дгани Цабари и открытие выставки картин «Василий Поленов на Святой Земле». В ее экспозицию включен и рождественский подарок губернатора Тульской области Алексея Дюмина музею-заповеднику – картина «Тивериада» из цикла «Из жизни Христа».

«Подобная выставка, посвященная путешествиям Поленова на Восток, проводится впервые. Я мечтаю о том, что когда-нибудь такая выставка пройдет в Израиле», - говорит директор государственного мемориального историко-художественного и природного музея-заповедника В.Д. Поленова Наталья Поленова.
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