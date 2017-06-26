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26.06.2017 16:24 В Туле хотят ужесточить наказание для нерадивых управляющих компаний "Вести-Тула"





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Заместитель начальника управления по административно-техническому надзору администрации Тулы Василий Ростовцев заявил, что ведомство отказывается от практики составления протоколов на должностных лиц, и меры будут предприниматься в отношении лиц юридических. Глава администрации Евгений Авилов отметил, что необходимо также обращаться в ГЖИ и через суд отстранять руководителей компаний от должности.







Тульские власти намерены ужесточить наказание для нерадивых управляющих компаний. Об этом стало известно на оперативном совещании в администрации областной столицы, где, в числе прочих вопросов, обсуждалась неудовлетворительная работа коммунальщиков.Заместитель начальника управления по административно-техническому надзору администрации Тулы Василий Ростовцев заявил, что ведомство отказывается от практики составления протоколов на должностных лиц, и меры будут предприниматься в отношении лиц юридических. Глава администрации Евгений Авилов отметил, что необходимо также обращаться в ГЖИ и через суд отстранять руководителей компаний от должности.

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