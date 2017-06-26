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26.06.2017 14:08 В Тульской области иномарка протаранила здание придорожного сервиса "Вести-Тула"





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В Туле в районе деревне Прилепы женщина за рулём «Рено Логан» врезалась в автомобиль «ВАЗ 21203». Пострадали оба водителя, их пассажиры – в том числе двое несовершеннолетних детей.



Днём раньше 24 июня в Ленинском водитель автомобиля «Рено» не справился с управлением и съехал в кювет. От полученных травм мужчина скончался на месте, а его пассажир женщина с многочисленными травмами госпитализирована в больницу.







Накануне в воскресенье на 92-ом километре автодороги «Калуга-Орел» водитель автомобиля «LAND ROVER» уснул за рулём, в результате чего врезался в здание придорожного сервиса. Пострадал пассажир автомобиля – девочка 2002 года рождения. После оказания медицинской помощи была отпущена.В Туле в районе деревне Прилепы женщина за рулём «Рено Логан» врезалась в автомобиль «ВАЗ 21203». Пострадали оба водителя, их пассажиры – в том числе двое несовершеннолетних детей.Днём раньше 24 июня в Ленинском водитель автомобиля «Рено» не справился с управлением и съехал в кювет. От полученных травм мужчина скончался на месте, а его пассажир женщина с многочисленными травмами госпитализирована в больницу.

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