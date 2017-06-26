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НОВОСТИ | Общество



26.06.2017 11:59 В Алексине прошла смена детского лагеря «Казачий стан»
Мария Кузнецова



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Терпи казак, атаманом будешь - это все про них. Ведь место действия - казачий стан. Здесь каждый день нужно немножко побороть себя. От 9 до 16 лет - в основном дети из воскресных школ и их друзья. Четыре взвода - в каждом свой командир, заместители. Один учится руководить, другие слушаться. Каждое утро по порядку - подготовка строевая, огневая и духовная.

Паша выносит Юру с поля боя. Сегодня это делать проще - нет дождя. Каждый день ребята учатся спасать раненых, накладывать жгуты, ходить строем и метко стрелять. Казачий стан ставит палатки третий год подряд. Идея родилась в тульском храме Николы на Ржавце, где окормляется казачество. Цель - научить детей решать проблемы сообща. Через общую молитву и кашу на костре взрослые рассказывают детям о казачьей культуре.

«Дети понимают, что казак без веры - не казак. Жизнь это дар, который нужно перед Богом отрабатывать. Если я на земле трачу время, то ничего хорошего не оставлю», - говорит секретарь отдела по взаимодействию с казачеством Тульской епархии, иерей Антоний Фадеев.

Как рассказал инструктор по тактической медицине Станислав Крачковский, «…взрослые стараются показать детям мы дух казачества. Ребята должны понять, что быть казаком - это не просто название. Нужно заслужить право носить кубанку».

Лагерь работает всего неделю в году. На большее не хватает денег. Палатками помогло казачество, на продукты скинулись родители. Но может в следующем году с Божьей помощью получат грант и казачий стан в Алексин Боре простоит все лето.

















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