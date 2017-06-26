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26.06.2017 11:34 «Генеральная уборка» добралась до Богородицка Светлана Ковалькова





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Решения о судьбе свалки у дороги ждут два года. Тогда в ответном письме от местной власти, они увидели многообещающие строки: «засыпем»! Теперь у жителей появился вопрос «Когда?».

«Со стороны администрации предприняты меры по разработке проектно-сметной документации для того, чтобы в 2018 году войти в программу по рекультивации данного полигона. Не дожидаясь включения в программу, как только погода позволит, мы своими силами будем пытаться засыпать те очаги задымления», - говорит глава администрации МО Богородицкий район Вадим Игонин.



На карте свалок Тульской области проекта Общероссийского народного фронта с начала 2017 года отмечено 362 точек. «Уже 67 объектов ликвидировано. То есть успехи в нашем деле есть. – Говорит Александр Солнцев. - Поэтому, прошу всех неравнодушных жителей региона сообщать нам о свалках мусора».









На протяжении 30 лет на этом месте в Богородицке была свалка. В 2014 году она была официально закрыта. Но мусор, видимо По-привычке люди продолжают сюда привозить. Дома частного сектора стоят в 150 метрах от этих завалов. Когда горит мусор, жители задыхаются. По словам представителя ОНФ Александра Солнцева, «…нужно заключить договоры на установку мусорных контейнеров. Это должна сделать администрация»Решения о судьбе свалки у дороги ждут два года. Тогда в ответном письме от местной власти, они увидели многообещающие строки: «засыпем»! Теперь у жителей появился вопрос «Когда?».«Со стороны администрации предприняты меры по разработке проектно-сметной документации для того, чтобы в 2018 году войти в программу по рекультивации данного полигона. Не дожидаясь включения в программу, как только погода позволит, мы своими силами будем пытаться засыпать те очаги задымления», - говорит глава администрации МО Богородицкий район Вадим Игонин.На карте свалок Тульской области проекта Общероссийского народного фронта с начала 2017 года отмечено 362 точек. «Уже 67 объектов ликвидировано. То есть успехи в нашем деле есть. – Говорит Александр Солнцев. - Поэтому, прошу всех неравнодушных жителей региона сообщать нам о свалках мусора».









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