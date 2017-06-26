НОВОСТИ | Общество







26.06.2017 11:13 На улицах в Туле все чаще можно увидеть сухостой Полина Ермолаева





| фото |



«Сначала дерево удаляется под корень, после чего выкорчевывается. Сразу на этом же месте растения сажать нельзя, так как есть риск, что саженцы могут заболеть», - говорит референт отдела благоустройства управления по благоустройству администрации Тулы Ольга Гресько.



За 2016 год грустная участь постигла около 400 засохших деревьев в Туле. Впрочем, высадили 9000 новых - и это несколько смягчает статистику. Однако, именно в этот летний сезон на улицах региональной столицы стали отчетливо заметны лишенные листвы стволы. Биологи нисколько не удивлены. Они называют сразу несколько возможных причин такому грустному явлению.



Как рассказала доцент кафедры биологии и технологий живых систем ТГПУ им. Л.Н. Толстого Наталья Медведева, «…осенью 2016 года снег выпал рано, деревья не успели к периоду покоя. Отток питательных веществ нужный для того, чтобы растения перезимовали, почки спокойно распустились весной, не произошел. Зима застала в врасплох не только коммунальные службы, но и деревья».





И все эти погодные неприятности свалились на «плечи» и без того хилых деревьев в условиях загазованной и пропитанной реагентами городской среды. Ну и в довершении картины стоит вспомнить, что основная часть липовых и тополиных алей была высажена в 60-х годах прошлого века. А значит, многим из них уже пора на покой.

Следят за зелеными легкими в областном центре - городские службы, а точнее управление по благоустройству. Сотрудники организации регулярно выходят в рейд, во время которого определяется судьба растения, вызывающего опасение. Если спасти дерево уже невозможно, то удаления ему не избежать.«Сначала дерево удаляется под корень, после чего выкорчевывается. Сразу на этом же месте растения сажать нельзя, так как есть риск, что саженцы могут заболеть», - говорит референт отдела благоустройства управления по благоустройству администрации Тулы Ольга Гресько.За 2016 год грустная участь постигла около 400 засохших деревьев в Туле. Впрочем, высадили 9000 новых - и это несколько смягчает статистику. Однако, именно в этот летний сезон на улицах региональной столицы стали отчетливо заметны лишенные листвы стволы. Биологи нисколько не удивлены. Они называют сразу несколько возможных причин такому грустному явлению.Как рассказала доцент кафедры биологии и технологий живых систем ТГПУ им. Л.Н. Толстого Наталья Медведева, «…осенью 2016 года снег выпал рано, деревья не успели к периоду покоя. Отток питательных веществ нужный для того, чтобы растения перезимовали, почки спокойно распустились весной, не произошел. Зима застала в врасплох не только коммунальные службы, но и деревья».И все эти погодные неприятности свалились на «плечи» и без того хилых деревьев в условиях загазованной и пропитанной реагентами городской среды. Ну и в довершении картины стоит вспомнить, что основная часть липовых и тополиных алей была высажена в 60-х годах прошлого века. А значит, многим из них уже пора на покой.









Читать @gtrktula

















