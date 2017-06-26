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НОВОСТИ | Общество



26.06.2017 10:48 Жители белевской пятиэтажки уверяют, что живут в Пизанской башне
Алина Фурсенко



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Как по потемкинской лестнице в фильме Эйзенштейна, коляска катится по полу квартиры Валентины Хардыбакиной. Крениться он начал еще в 2011 году, да так громко, что жители даже не поняли, что происходит.

«Два подъезда проснулись от страшного шума в стене. У кого падали картины, у кого обои расходились, думали землетрясение. Люди выскакивали на улицу, потом начался постоянный треск в стенах», - говорит жительница дома №38 на улице Пролетарской в Белеве Наталья Чугунова.

А крыша дома и вовсе живет своей жизнью – уверяют белевцы, будто бы разговаривает сама с собой - ругается. Отчего дом вдруг стал живым и начал двигаться специалисты выяснили. Оказалось, что фундамент и крыша пропитываются водой, а когда она, замерзая, расширяется – трещит по швам и дом.

Однако, коммунальщики уверены – хотя жителей такой треск не может не напугать – опасность дому не угрожает. Как утверждает помощник губернатора Тульской области Сергей Лигай, «…фундамент в доме в нормальном состоянии. Необходимо решить все вопросы, связанные с водоотведением».

В 2016-м фундамент укрепили, однако, жители себя в безопасности не почувствовали. Первое и самое главное – сделать так, чтобы вода не пропитывала фундамент. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил за две недели восстановить отмостку.

Сколько потребуется денег – специалисты уже подсчитали – чуть больше 170 тысяч рублей, и тут проблем возникнуть не должно. Я, конечно, не строитель – оговаривается Алексей Дюмин, но как специалисты видят план по спасению кренящегося дома жителям объясняет понятно. «Сейчас будет сделано водоотведение, чтобы вода не просачивалась в грунт. Датчики в доме стоят. Если проведенные работы не исправят положение, то будут приняты радикальные решения», - сказал глава региона.

Однако, прощаться со своими квартирами жителям рановато, уверены специалисты. Если план по спасению дома сработает уже этим летом и пейзаж вокруг станет радостней – вокруг белевской Пизанской башни вместо ям появится ровный асфальт, а вместо ржавых лесенок – полноценная детская площадка.


















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