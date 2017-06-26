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26.06.2017 19:17 «Ростелеком» и Group-IB подписали соглашение о технологическом партнерстве Государственный Интернет-канал "Россия" http://tula.rfn.ru





| фото | Соглашение о технологическом партнерстве подписали «Ростелеком» и компания Group-IB. Оно предполагает долговременное сотрудничество в области информационной безопасности, в частности в предотвращении компьютерных преступлений и защите бренда и деловой репутации в сети интернет. Стороны намерены создавать совместные проекты, обмениваться идеями, информацией, опытом, а также проводить совместные семинары и конференции.



Решение о технологическом партнерстве отражает современную тенденцию – в последнее время зарубежные операторы цифровых услуг все чаще предоставляют услуги кибербезопасности.



Фокус киберпреступников смещается с троянов для ПК в сторону вредоносных программ для мобильных устройств. В 2016 году объем хищений с помощью мобильных троянов вырос по сравнению с предыдущим годом почти в 5 раз, а средний объем хищений в день составлял 1,4 млн. руб. Только за январь 2017 система киберразведки Group-IB обнаружила заражения более 125 000 пользователей мобильных устройств.



«Киберпреступления актуальны для самых разных типов бизнеса, и внимание, которое «Ростелеком» уделяет защите своих абонентов, инфраструктуры и партнерской сети, отвечает реалиям сегодняшнего дня. Стратегическое, долговременное партнерство с Group-IB поможет «Ростелекому» повысить уровень своей защищенности в России», - сказал генеральный директор Group-IB Илья Сачков.



Полный список направлений, сотрудничество по которым будет вестись компаниями, включает и предоставление доступа к информации системы Threat Intelligence.



«Борьба с современными угрозами требует активного взаимодействия множества сторон в области сбора, анализа и реагирования на инциденты ИБ и уже немыслима без использования данных киберразведки. Мы рады сотрудничеству с Group-IB, так как коллеги зарекомендовали себя с лучшей стороны не только на российском, но и на международном уровне. Уверен, что обмен опытом и технологиями пойдет на пользу не только нам, но и отрасли в целом», - говорит Директор центра кибербезопасности и защиты «Ростелекома» Муслим Меджлумов.







