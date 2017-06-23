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23.06.2017 18:07 68 детей-сирот получили ключи от собственных квартир "Вести-Тула"





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На данный момент в очереди на получение квартиры в области стоят 1632 человека. В 2017 году на эти цели предусмотрено 824 млн. рублей и уже предоставлено 187 квартир. По заключенным государственным контрактам министерству будут переданы еще 134 квартиры, которые уже в текущем году будут ждать своих новоселов.



Как рассказал министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов, «…это не единственный подобный объект. Мы работаем со многими подрядчиками. На сегодняшний день уже заключены контракты на строительство домов для детей-сирот в Киреевском районе, в Новомосковске, в Ясногорском районе, и ряде других муниципальных образований».



Этого дня многие из них ждали несколько лет. Сегодня 68 детей-сирот получили ключи от собственных квартир в жилом комплексе «Северная мыза». Для тех, кто не может рассчитывать на помощь родителей, это серьезная возможность начать новую жизнь, создать свою семью.На данный момент в очереди на получение квартиры в области стоят 1632 человека. В 2017 году на эти цели предусмотрено 824 млн. рублей и уже предоставлено 187 квартир. По заключенным государственным контрактам министерству будут переданы еще 134 квартиры, которые уже в текущем году будут ждать своих новоселов.Как рассказал министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов, «…это не единственный подобный объект. Мы работаем со многими подрядчиками. На сегодняшний день уже заключены контракты на строительство домов для детей-сирот в Киреевском районе, в Новомосковске, в Ясногорском районе, и ряде других муниципальных образований».











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